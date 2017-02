Großer Bahnhof für eine alte Dame in Messinghausen

Brilon-Totallokal: Am vergangenen Samstag (18.2.) kam sie ins Sauerland

brilon-totallokal: Zweimal änderte sich der Namen der Eisenbahngesellschaft, zwölfmal wechselte der Bahnchef, doch die Schnellzuglokomotive „001 150-2“ fährt und fährt – und das seit 1935. Am vergangenen Samstag (18.2.) kam sie ins Sauerland. Für einen Tagesausflug brachte sie knapp 300 Reisende aus dem Raum Köln nach Willingen. Dort hatten die Gäste aus dem Rheinland die Möglichkeit zur Mühlenkopfschanze zu wandern, den Ort zu erkunden oder eine Planwagenfahrt zu machen.

Währenddessen parkte der über 100 Meter lange Zug in Messinghausen. Da am Bahnhof in Messinghausen nur noch wenige Züge halten, darüber hinaus selten historische, war an diesem Nachmittag entsprechend viel los. Zahlreiche Schaulustige waren gekommen, um die alte Dame aus der Nähe zu bestaunen und zu fotografieren. Wer Glück hatte, durfte den Führerstand erklimmen und einen Blick auf die glühenden Kohlen werfen. Für eine reibungslose Rückfahrt des Zuges sorge die Messinghauser Feuerwehr. Sie betankte die Lok – mit 15.000 Litern Wasser.

Text und Foto: Dr. T. Volpert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon