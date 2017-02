Jahresversammlung des CDU-Ortsverbands Messinghausen

Brilon-Totallokal: Klaus Hülsenbeck geht – Petra Frese rückt auf…

brilon-totallokal: Messinghausen. Neben den Ehrungen für 25-jährige und 40-jährige CDU-Mitgliedschaft standen vor allem die Vorstandswahlen und der Bericht des Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann auf dem Programm der Jahresversammlung des CDU-Ortsverbands in Messinghausen. Nachdem Klaus Hülsenbeck sein Amt als Kassierer zur Verfügung gestellt hatte, wurde Petra Frese als Schriftführerin neu in den Vorstand gewählt. Das Amt des Kassierers übernahm der bisherige Schriftführer Franz-Josef Schilling. Hülsenbeck, der als Bürgermeister von Marsberg zeitlich stets sehr beansprucht ist, galt ein ganz besonderer Dank der gesamten Messinghauser CDU. 30 Jahre bekleidete er das Amt des Kassierers und war stets zur Stelle, wenn man ihn brauchte.

Über aktuelle kommunalpolitische Themen berichtete Wolfgang Diekmann: „Durch die rot-grünen Pläne in Düsseldorf wird die wirtschaftliche Entwicklung Brilons derzeit deutlich gebremst“, so der Stadtverbandsvorsitzende. Der Landesentwicklungsplan erschwert die Ausweisung neuer Gewerbeflächen – und das obwohl in Brilon die Nachfrage nach Gewerbeflächen im Moment größer ist als das Angebot. Die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Brilon wird somit gebremst. Durch den von SPD/Grünen verabschiedeten Landesentwicklungsplan sollen vorrangig die Ballungsgebiete im Ruhrgebiet gestärkt werden. In der sich anschließenden Diskussion waren sich die Teilnehmer einig: Zu einer weiteren Beeinträchtigung des ländlichen Raums durch die Landesregierung darf es nicht kommen. Die anstehende Landtagswahl im Mai bietet die Chance, Regionen wie dem Sauerland wieder mehr Gewicht zu verleihen.

Bildunterschrift: Alter und neuer Vorstand (v. l.): Klaus Hülsenbeck, Petra Frese, Franz-Josef Schilling, Dr. Tobias Volpert, Wolfgang Diekmann.

Quelle: Dr. Tobias Volpert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon