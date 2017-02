Brilon-Totallokal: Wüste Lieder Live am 11.03.2017 in Tommy´s Restaurant

brilon-totallokal: Die Kojoten heulen es seit Tagen vom Borberg und dem Kahlen Asten. „Ten Yeeehaws After“ sind The Twang endlich wieder zurück in Brilon. Nach begeisternden Auftritten beim Musiksommer, zum Teil in strömendem Regen, ist es den Veranstaltern Thomas Hillebrand und Lars Flenner gelungen, diese einzigartige Band zu engagieren. Nachdem Texas Lightning und BossHoss von ihrem ursprünglichen Weg abgekommen sind und sich zum Teil aufgelöst haben, sitzen diese Pioniere der Countryfizierungen immer noch fest im Sattel und bleiben Ihrer Linie treu.

Mit hunderten von Auftritten sind The Twang eine stilsichere Instanz für exquisiten Prärie-Pop, Honkytonk-Hip-Hop, Dancehall-Disco, Cajun-Chanson, Western-Walzer, Mariachi-Metal und Redneck-Rock. Mit beiden Boots fest im Staub wird so manche Pop-Perle vom Tand befreit und manches Disco-Verbrechen mit einer liebevollen Behandlung von Banjo und Steelguitar auch in Saloons hörbar gemacht. Egal ob das Original aus der Feder der Ramones, Abba oder Bohlens stammt. Dank The Twang können Cowboys rund um den Erdball am Lagerfeuer nun auf ein neues Repertoire an Liedern zurückgreifen, die nach Freiheit und Abenteuer klingen und nach Beef Jerky schmecken.

Im Januar 2017 wird mit WÜSTE LIEDER ihr neues Studioalbum auf den Markt kommen, erstmalig ausschließlich mit deutschen Titeln. Das neue Album wurde mit Gästen wie BELA B (Ärzte) und Jon Flemming Olsen (Texas Lightning) eingespielt. Wer bei deutschen Countrysongs jetzt an vollendeten Schlagercountry a la „Truck Stop“ und Tom Astor denkt, liegt komplett falsch: WÜSTE LIEDER ist mehr Mariachi und weniger Wechselbass, mehr Tarantino und weniger Freddy Quinn, mehr Wüste als Stadl. Neben den neuen Songs werden selbstverständlich auch alle Klassiker zu hören sein. Lassen Sie sich dieses einmalige Ereignis nicht entgehen, Karten sind ab sofort in Tommy´s Restaurant, Derkere Str. 3 erhältlich.

Quelle: Lars Flenner

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon