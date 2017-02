Wer war der Graf?

Brilon-Totallokal: Super Stimmung bei der EKG Karnevalsparty in Elleringhausen

brilon-totallokal: Elleringhausen. Am Samstag stieg die große EKG Karnevalsparty in Elleringhausen: Die Sitzungspräsidenten Timo Gerke und Marius Schmidt – unterstützt von dem „Grafen“ konnten dem Publikum bei gut gefüllter Schützenhalle ein tolles Programm präsentieren: Nach Eröffnung durch den Gardetanz der Nachwuchsgarde stieg Alex Passon als Zauberer auf die Bühne – It´s Magic! Vor Nachahmen wird ausdrücklich gewarnt! Anschließend ließ Monika Schennen das Jahresgeschehen in der Bütt Revue passieren, musikalisch untermalt zeigte sie dem Publikum, was es doch in Elleringhausen für tolle Männer & Frauen gibt, das Publikum ging begeistert mit. Mit Manuel Rohleder und Mario Gerke gab es einen live Gesangauftritt zur Fleisches(s)lust, wer möchte da noch Vegetarier sein!

Ob deswegen die Schnitzelbrötchen an der A&B Snackbar so schnell ausverkauft waren? Zwei weitere Gardetänze auf höchstem Niveau wurden dem Publikum geboten. Nach dem großen Umbau der Toilettenanlagen in der Schützenhalle durfte natürlich eine Toilettenführung durch die Sitzungspräsidenten nicht fehlen – da gab es so manches Treffer, neben braunen Karten wurde auch einiges anderes versenkt… Beim Auftritt der Mostbys wurde nicht nur das örtliche Geschehen aufs Korn genommen, auch hoher Besuch kündigte sich an: Donald Trump, Angie Merkel und Barack Obama ließen es sich nicht nehmen, beim EKG Karneval vorbeizuschauen, da blieb kein Auge trocken.

Wie groß das Interesse der Elleringhauser Frauen an Tiefkühlkost ist, wurde klar, als die Söhne des Bofrostmann auf die Bühne kamen. Wer hätte geahnt, dass Tiefkühlkost solche Folgen haben kann! Mit dem Showtanz der Minifunken ging anschließend Wickie auf große Fahrt und brachte das Publikum so richtig in Schwung. Dass das ehemalige EKG Showballett doch noch nicht zu gebrechlich für die Bühne ist, zeigten die „betagten“ Damen mit Miss Marple on the Highway to hell und ließen die Halle toben. Anschließend wurde es mysteriös: Mit X-Factor: Das Unfassbare wurden unglaubliche Geschichten aus dem beschaulichen Elleringhausen vorgestellt.

Wahrheit oder Lüge? Die Zuschauer waren gefesselt von der mysteriösen Stimmung. Bei dem Showtanz „Allein im Wald“ konnte Rotkäppchen das Fürchten lernen – das Publikum ging begeistert mit! Wie immer gab es viele toll kostümierte Zuschauer: Dies wurde natürlich bei der Kostümprämierung in den Rubriken Single, Duo und Gruppe belohnt. Beim Showtanz „Wenn´s zwölf schlägt“ gab es Gänsehaut Feeling für die Zuschauer: Unter den Masken und Grimassen waren die Tänzerinnen wirklich nicht erkennbar – und so blieb es auch den ganzen Abend mit dem Grafen. Das Geheimnis, wer hinter der Maske steckt, wurde auch in diesem Jahr nicht gelüftet!

Zum Abschluss des Programm wurde die „History of Rap“ von Alex und Denise Passon präsentiert, bevor die New Lions nach dem Finale zum Tanz aufspielten – es wurde noch lange getanzt und gefeiert. Fazit: auch in diesem Jahr konnte der EKG ein abwechslungsreiches, super Programm bieten, was so manchen Lachmuskel strapazierte! Der EKG bedankt sich bei allen Aktiven und Helfern und natürlich den Zuschauern für den tollen Abend!

Quelle: Monika Schennen, EKG e.V. Elleringhauser Karnevals und Kulturgemeinschaft

