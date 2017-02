2. Konzert „Rock for God“

Brilon-Totallokal: Gottes Liebe kennt keine Zeit

brilon-totallokal: Assinghausen. Unter dem Motto „Gottes Liebe kennt keine Zeit“ lädt der Chor „Rock for God“ zu seinem zweiten meditativen Konzert am 05. März in die St. Katharina Kirche Assinghausen ein. Freunde des Gesangs mit instrumentaler Begleitung sollten sich die Zeit nehmen um 17 Uhr – Einlass ab 16:15 Uhr – den Liedern zu lauschen, die sich die schnelllebige Welt und Zeit, die Gott uns schenkt, zum Thema machen. Highlights werden die Uraufführungen zweier Lieder der Olsbergerin Brigitte Vogel sein. Einige weitere Arrangements stammen ebenfalls vom Chor selbst. „Meine Zeit steht in deinen Händen“ von Peter Strauch fasst die Aussage des zweiten großen Konzertes von „Rock for God“ zusammen. Bereits vor zwei Jahren erntete der Chor viele positive Kritiken in der vollbesetzten Assinghauser Kirche. Um an den Erfolg anzuknüpfen, arbeiten die Sänger und Musiker am Feinschliff des Auftritts. „Ich habe keine Zeit“ sollten daher nicht die Worte am ersten Sonntag in der Fastenzeit sein.

Foto: Die Musiker und Sänger üben den Feinschliff an den zum Teil selbst arrangierten Liedern und freuen sich auf das zweite Konzert am 5. März in der Kirche St. Katharina in Assinghausen.

Quelle: Christina Middel

