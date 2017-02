Altstadtrundgang Brilon: Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: 12 Wehrtürme, jeweils drei in einem Abschnitt von Tor zu Tor

brilon-totallokal: In die mittelalterliche Stadtmauer waren 12 Wehrtürme eingefügt, jeweils drei in einem Abschnitt von Tor zu Tor. Ihre Namen sind zum Teil heute noch bekannt. Der Turm an dieser Stelle führte den Namen Dinkelbecker nach einer hier wohnenden, schon 1527 bezeugten Familie dieses Namens. Zur Begrüßung hoher geistlicher und weltlicher Würdenträger wurden die städtischen Böller auf die Spitze dieses Turmes geschafft, da er sich an der höchsten Stelle der mittelalterlichen Stadt befand. Wurden die Böller abgefeuert, verbreitete sich der Schall dann über das ganze Stadtgebiet.

Quelle: Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon