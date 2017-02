Fotobearbeitungs-Kurs bei der VHS in Olsberg

Brilon-Totallokal: Fotos optimieren mit einfachen Mitteln

brilon-totallokal: Für alle, die ihre Fotos digital mit einfachen Mitteln aufbessern möchten, veranstaltet die VHS in Olsberg den Kurs „Google Fotos und Picasa: Fotos optimieren mit einfachen Mitteln“. Hier erhalten die Teilnehmer eine umfangreiche Einführung in die Möglichkeiten des kostenlosen Bildbearbeitungsprogramms. Voraussetzung sind gute EDV-Kenntnisse, gerne können eigene Laptops mitgebracht werden. Der Kurs startet am Dienstag, den 4. März, und findet vier Abende jeweils von 17.45 bis 20.00 in der VHS-Geschäftsstelle Olsberg statt.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg, Geschäftsstelle Olsberg

