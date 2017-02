Graffitisprüher unterwegs – Wände, Tore und Schilder mit Hakenkreuzen beschmiert

Brilon: Am Wochenende waren in Brilon Graffitisprüher unterwegs. Der Polizei wurden drei Fälle gemeldet. Eine Wand an einer Schule am Steinweg wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend bist Montagmorgen. Auf der Straße „Hasselborn“ sprühten die Täter ein Garagentor eines Hauses sowie die Außenwand eines Musikgeschäftes an. In beiden Fällen liegt die Tatzeit zwischen Samstag bis Sonntag. Insgesamt wird der verursachte Schaden auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Wände, Tore und Schilder mit Hakenkreuzen beschmiert