HEUTE großer Relaunch des Fahrrad & E-Bike Online-Shops Liquid-Life.de

Brilon-Totallokal: Seit einigen Stunden steht die neue Online Einkaufs-Welt von Fahrrad NEUMANN aus Brilon zum surfen und shoppen bereit.

brilon-totallokal: Dominic Neumann ist stolz ein neues Level an Info- und Shopping-Erlebnis rundum das Thema Fahrräder, E-Bikes, Zubehör und Bekleidung erreicht zu haben. „Es hat lange gedauert und war wirklich extrem mühsam aber jetzt sind wir auf einem Stand mit dem wir uns nicht nur in Deutschland sondern auch in Europa einen Namen machen können“, sagt Dominic Neumann und verriet damit eines der vorgenommen Ziele für die nächsten Jahre.

Liquid-Life erscheint ab heute im komplett neuen Design mit vielen Neuentwicklungen, Features und Zahlunsgarten. Die bestehenden TOP Marken wie Cube, Haibike, Trek, Focus, Ghost, Mondraker, um nur ein paar zu nennen, werden erweitert durch absolute Highend Brands wie z.B Santa Cruz und Yeti. Diese Marken präsentiert Liquid-Life ab heute in exklusiven Marken-Shops. Ein weiteres Highlight ist der neu entwickelte Inspirations-Bereich der den Nutzer interaktiv durch verschiedene Themen leitet, ihn informiert, inspiriert und bei Kaufentscheidungen hilft. Highlight hier sind unter anderem die E-Bike Welt und der Online-Bikeberater. Im komplett neu geschaffene Unternehmens- und Service-Bereich hat man jetzt die Möglichkeit sich über das Team zu informieren, Termine und Events zu vermerken oder Werkstatt- und Verkaufstermine zu vereinbaren. Dies und ganz viele weitere aufregende Funktionen, können Sie jetzt hier entdecken à https://www.liquid-life.de/

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon