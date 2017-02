Lorenz Keuthen legt Amt nieder

Brilon-Totallokal: „Wachwechsel“ Dieter Schulte neuer Ortsvorsteher in Olsberg.

brilon-totallokal: Olsberg. Ortsvorsteher sind das Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in den Ortschaften der Stadt Olsberg sowie der Stadtverwaltung. Jetzt hat es einen „Wachwechsel“ gegeben: Lorenz Keuthen hat sein Amt als Ortsvorsteher des Ortsteils Olsberg niedergelegt. Einstimmig hat der Stadtrat Dieter Schulte zu seinem Nachfolger bestimmt.

Rund neuneinhalb Jahre hat sich Lorenz Keuthen um die großen und kleinen Belange der Bürgerinnen und Bürger in Olsberg gekümmert – Bürgermeister Wolfgang Fischer dankte ihm für sein engagiertes Wirken. Bei den Gratulationen zu Altersjubiläen, Goldhochzeiten und sonstigen Gelegenheiten war Lorenz Keuthen stets ein gern gesehener Gast, da er als „alter Olsberger“ die meisten Jubilare persönlich kannte. Die Organisation der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag lag viele Jahre in seinen Händen. Eine weitere Aufgabe, die Lorenz Keuthen mit großem persönlichem Einsatz erfüllt hat, war die des Patientenfürsprechers im Erikaneum.

Sein Nachfolger Dieter Schulte kann sich auf den breiten Rückhalt von Stadtrat und -verwaltung verlassen. Bürgermeister Wolfgang Fischer wünschte dem „Neuen“ für seine Aufgaben eine gute Hand und bot gleichzeitig Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Stadtverwaltung an.

Ortsvorsteher nehmen eine wichtige Aufgabe wahr: Sie sollen die Interessen ihres Ortes gegenüber der Verwaltung ebenso wahrnehmen wie die Kontaktpflege zwischen den örtlichen Vereinen und Kirchengemeinden, Mängel an die Stadtverwaltung melden oder in besonders wichtigen Angelegenheiten – in Abstimmung mit dem Bürgermeister – zu Bürgerversammlungen einladen. Zudem „zeigen sie Gesicht“ im Ort – etwa bei der Gratulation von Ehe- und Altersjubilaren.

Foto: Bürgermeister Wolfgang Fischer mit dem scheidenden Olsberger Ortsvorsteher Lorenz Keuthen (re.) sowie dessen Nachfolger Dieter Schulte (mi.).

