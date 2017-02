Marianische Sodalität besichtigt Schützenausstellung

Brilon-Totallokal: Unter den Klängen von Preußens Gloria führte Carsten Schlömer in zwei Gruppen Jung und Alt…

brilon-totallokal: Rund 40 interessierte Mitglieder der Marianischen Sodalität Brilon besichtigten am Montagabend die Ausstellung zum 600-jährigen Bestehen der St. Hubertus Schützenbruderschaft im Haus Hövener. Unter den Klängen von Preußens Gloria führte Carsten Schlömer in zwei Gruppen Jung und Alt durch sechs Jahrhunderte und zeigte eindrucksvoll, wie Schützenbruderschaft und Briloner Stadtgeschichte miteinander verwoben sind.

Osterfeuer findet wie geplant statt.

Nachdem am vergangenen Mittwochabend knapp die Hälfte der gesammelten Weihnachtsbäume für das Osterfeuer am ADAC-Spielplatz einem Brand zum Opfer gefallen sind, teilte die Marianische Sodalität mit, dass das Osterfeuer am Ostersonntag wie geplant stattfinden wird. Auf seiner Facebook-Seite ließ der Verein verlauten, dass man diesen traditionellen Brauch nicht so schnell absagen würde. Schon einmal sei das Osterfeuer einen Tag vor dem regulären Abbrennen angezündet worden. Damals hätte es dank der vielen freiwilligen Helfer und Bäumen aus verschiedenen Briloner Schonungen noch am Ostersonntag erneut errichten werden können.

Quelle: Stephan Jätzel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon