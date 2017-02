Prima Brilon blickt postiv in die Zukunft

Brilon-Totallokal: Fachausschuss des Gewerbevereins passt sich 2017 aktuellen Gegebenheiten an

brilon-totallokal: Auch 2017 wird es einige Änderungen in der Briloner Innenstadt geben. Was genau, dass werden die Mitgliedsbetriebe von Prima Brilon auf ihrer Generalversammlung am 07. März 2017 entscheiden. Erfolgreich kann aber der Fachausschuss Prima Brilon auf das vergangenen Jahr zurückblicken. Neben den vier verkaufsoffen Sonntag „Brilon blüht auf“, „Altstadtfest“, auf Kirmes und zum Weihnachtsmarkt, konnte der aus über 120 Mitgliedern starke Verein auf die bundesweit einmalige Einführung einer regionalen Tragetasche durch einen Gewerbeverein stolz sein. „Mit -Eine Tüte reiste um die Welt- haben wir eine großartige Fotoaktion rund um den Globus gestartet.

Bilder aus Neuseeland, USA, vom Nordkap und aus allen Ländern Europas waren dabei“, so Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender und Ideengeber von Prima Brilon. „Nicht nur bei unseren Mitgliedsbetrieben, sondern auch bei unseren Kunden hat ein umweltbewussteres Umdenken mit der Einführung der robusten Papiertragetasche stattgefunden“, ergänzt Christian Leisse, der den Vorsitz des Dachverbandes vom Gewerbeverein inne hat. Aber auch die Weihnachtsaktion „Treue wird belohnt“ war im vergangenen Jahr mit über 1.100 eingelösten Prämien und einem Gesamtwert vor rund 25.000 Euro eine besondere Herausforderung für den Verein.

Foto: Die beiden Vorstandsvorsitzende Christian Leisse und Stefan Scharfenbaum, mit Wirtschaftsförderer Oliver Dülme und Thomas Mester, Leiter von BWT Brilon Kultour bei der Planung der kommenden Veranstaltungen rund um den Briloner Marktplatz mit dem Briloner Wahrzeichen im Hintergrund: Der Turm der Propsteikirche.

