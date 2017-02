Bilder „Weiberfrühstück“ in Rösenbeck 2017

brilon-totallokal: Rösenbeck. Die Männer kommen in den Käfig… An Weiberfastnacht ist die Rösenbecker Schützenhalle wieder fest in Hand der Frauenwelt. Das Original-Weiberfrühstück, das mittlerweile vielerorts kopiert wurde, findet großen Anklang. Und was bedeutet dieses Event für die anwesenden Männer? Richtig, die müssen wieder in den Käfig! Pünktlich um 9:31 Uhr findet die Begrüßung der „Weiber“ statt, ehe das reichhaltige Buffet aufgefahren wird.

Rösenbeck… immer GUT !