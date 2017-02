„Fracking im Sauerland endgültig vom Tisch!“

Brilon-Totallokal: Auf Bundesebene ist am 11.2.2017 das Verbot unkonventionellen Frackings in Kraft getreten

brilon-totallokal: Die Sauerländer SPD hat sich stets gegen Fracking ausgesprochen. Es war nicht nur ein theoretisches Problem, vielmehr haben entsprechende Interessenbekundungen für Bohrungen auch für die Region im Raum gestanden. Sowohl Bundes- wie auch Landespolitik sind in der Sache nicht untätig geblieben. Auf Bundesebene ist am 11.2.2017 das Verbot unkonventionellen Frackings in Kraft getreten. Allerdings erlaubt das Bundesgesetz theoretisch vier Probebohrungen, denen die Landesregierung aber zustimmen müssten. Die sozialdemokratisch geführte Landesregierung von NRW hat sich da klar positioniert. Sie hat unkonventionelles Fracking ausgeschlossen.

Dasselbe tut im Übrigen der geltende Landesentwicklungsplan. Zusätzlich weist ein verwaltungsinterner Erlass der Landesregierung nunmehr die Bergbehörden an, nicht über Fracking Anträge zu entscheiden. „Für das Sauerland ist das Thema Fracking damit vom Tisch. Die Sauerländer SPD hat Wort gehalten – Fracking im Sauerland findet nicht statt“ freuen sich die beiden Landtagskandidaten Margit Hieronymus und Peter Newiger.

Quelle: Peter Helbing

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon