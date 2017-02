In Antfeld tobte die wilde Sau!

Brilon-Totallokal: Karnevalsmotto „Musik, Stimmung und Helau, in Antfeld tobt die wilde Sau!“

brilon-totallokal: Mit dem diesjährigen Karnevalsmotto „Musik, Stimmung und Helau, in Antfeld tobt die wilde Sau!“ hat der Karnevalsverein den Nagel auf den Kopf getroffen. Am vergangenen Samstag fand in der feierlich geschmückten Schützenhalle die große Karnevalssitzung statt. Diesen Anlass ließen sich viele Karnevalfans nicht nehmen und kamen aus Nah und Fern, um sich unter anderem das Programm um 19.11 Uhr anzusehen.

In diesem Jahr führte Nicole Berlinger die Gäste als Sitzungspräsidentin durch das fast dreistündige abwechslungsreiche Programm. Nach einem bereits festlichen Einzug des Vorstandes in Begleitung des Antfelder Musikvereines, faszinierten zunächst die drei Gardegruppen mit ihren spektakulären Tänzen auf modernen Musik-Mixen. Die Garden bestanden aus insgesamt 23 Mädchen im Alter von 8-16 Jahren, die die Bühne in diesem Jahr zusätzlich durch ihre neuen Gardekostüme in feierlichen Glanz erscheinen ließen. Zwei 14-jährige Mädchen sorgten anschließend mit ihren Sketchen aus der Comedy-Serie „Knallerfrauen“ für Erheiterung bei den Gästen. Außerdem erhielten die Antfelder Närinnen und Narren in diesem Jahr sogar auswärtigen Besuch von zwei Frauen aus Büren, die dem Publikum von ihrer turbulenten Männersuche und einigen diesbezüglich lustigen Geschichten berichteten. Für das weibliche Auge wurde zum Ende hin außerdem eine kleine Show von 5 jungen Männern geboten, die unter anderem mit ihren knappen Kostümen begeisterten. Doch nicht nur diese Kostüme, sondern auch die der Gäste sorgten für Gesprächsstoff. Bei einer kleinen Kostümprämierung konnten sich einige Exemplare nochmal genauer auf der Bühne präsentieren.

Nach dem Programm sorgten der DJ und die eröffnete Cocktailbar für „Partystimmung“ in der Schützenhalle. Die Gäste feierten zum Teil bis in die Morgenstunden und die meisten von ihnen ließen auf dem Antfelder Tanzboden, die Sau raus!

Für diejenigen, denen dieser Abend oder die Nacht, noch nicht gereicht hat, steht am 26.02.2017 ein weiteres Highlight an. Ab 10 Uhr sind zunächst die weiblichen Närrinnen in die Schützenhalle geladen, um ein saumäßig gutes Frühstück genießen zu können. Die Männer können mit ihren Kindern gerne anschließend zum Kinderkarneval um 14.11 Uhr kommen. Der Antfelder Karnevalsverein bedankt sich schon jetzt für die gelungene Karnevalssitzung und freut sich auf einen schönen kommenden Sonntag.

Quelle: Karin Voss, Pressewartin, AKV

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon