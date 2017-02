Brilon-Totallokal: Referentin Silke Schönrade zu Inhouse Schulung in der Kita St. Elisabeth Brilon

brilon-totallokal: Unter dem Thema „Kinderräume – Kinderträume – sinnvolle Raumgestaltung in der Kita als anregungsreiche Bildungswelt“ trafen sich jetzt Erzieherinnen verschiedener Kitas in Trägerschaft der kath. Kindertageseinrichtungen Hochsauerland Waldeck gem. GmbH im Rahmen ihrer Weiterbildung „Fachkraft U3“ in der Kita St. Elisabeth in Brilon mit der Autorin des gleichnamigen Buches Silke Schönrade. Silke Schönrade arbeitet seit über 20 Jahren als Diplom Sportwissenschaftlerin (Sporthochschule Köln), Fachbuchautorin, Fachberaterin für Innenarchitektur und Raumkonzepte im Kindergarten sowie als Dozentin im In- und Ausland.

Die vielfältigen Erfahrungen der langjährigen Tätigkeit im Bereich der frühen Kindheit bereichern die lebendigen und praxisbezogenen Seminare und (Team-) Fortbildungen.

Mit ganzer Kraft und Leidenschaft, stets die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt der Betrachtung, vermittelt sie mit hoher Kompetenz das Thema Raumgestaltung im Kindergarten, verortet den Kindergarten als Bildungseinrichtung und bezieht die aktuellsten politischen Bildungsdiskussionen mit ein.

Der Raum der Kindertageseinrichtung wird häufig als der „dritte“ Erzieher für die pädagogische Arbeit gesehen und bietet vielfältige Möglichkeiten, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Kindertageseinrichtungen entwickelt sich zunehmend zum „Lebensort“ der Kinder und richten mehr denn je das Augenmerk auf die vorbereitete Umgebung, in der wesentliche Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden können. Die bewusste und pädagogisch gut durchdachte Gestaltung des Spiel- und Lebensraumes des Kindes, der die Möglichkeit für ein selbst gesteuertes Entdecken, Erforschen und Experimentieren gibt, steht dabei im Fokus.

Die Idee, mit dem vorhandenen Mobiliar und mit den meist mehr als notwendigen Materialien pädagogisch sinnvoll „neu zu denken“, steht dabei im Vordergrund. Gemeinsam mit Silke Schönrade, die 2003 das P.I.T. Institut in Bonn gründete, wurden unter dem Aspekt der veränderten Kindheit heute die Bildungsbereiche Malen, Bauen, Rollenspiel, Entspannung und Bewegen analysiert und bewertet.

Im Rahmen der gerade abgeschlossenen Umbaumaßnahmen wurden bereits viele Ideen verschiedenster Fortbildungen mit Silke Schönrade in der Kita St. Elisabeth umgesetzt, berichtet Manuela Elias, Leiterin Einrichtung. Die Weiterbildung „Fachkraft U3“ wird durch das Kolping Bildungswerks Paderborn organisiert.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

