Neue Tanz-Workshops bei der VHS in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Für alle, die in die verschiedenen Stile des Jazztanzes hineinschnuppern möchten, bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg den Workshop „Jazz-Experience“ an. Hier können sowohl Anfänger als auch Wiedereinsteiger die Basics des Jazztanzes kennenlernen. Der Kurs findet am Samstag, den 4. März, von 14.00 bis 16.15 Uhr in der Tanzwerkstatt Olsberg statt.

An alle Swing-Begeisterten richtet sich der Workshop „Lindy Hop“. Auch hier werden den Teilnehmern mit viel Spaß die Grundschritte des Swings vermittelt, die im offenen Tanzen geübt und verfestigt werden können. Der Kurs findet ebenfalls am 4. März von 16.45 bis 19.00 in der Tanzwerkstatt Olsberg statt.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule, Brilon-Marsberg-Olsberg

