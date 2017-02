Bilder vom 25. Jubiläums Tanzturnier in Hoppecke

brilon-totallokal: Hoppecke. Traditionell wurden bei bester Stimmung an Weiberfastnacht in Hoppecke wieder die besten Showtanz- und Gardegruppen des Umkreises gekürt. In diesem Jahr konnte die CGH mit der Veranstaltung ein Jubiläum feiern. Bereits ein Vierteljahrhundert lang strömen die Tänzerinnen aus dem HSK nach Hoppecke, um ihr Können unter Beweis zu stellen und das Publikum und die Jury zu begeistern. Das gelang den jungen Mädchen natürlich auch im Jahr 2017 wieder. Die beste Darbietung zeigten mit drei Punkten Vorsprung die Gardetänzerinnen aus Leiberg und sicherten sich somit den 25. Siegerpokal, wie auch den Wanderpokal. Den Sprung auf das Treppchen schafften auch Bruchhausen und Messinghausen.

Große Freude über den ersten Platz in der Kategorie Showtanz herrschte bei den Tänzerinnen aus Madfeld, die in diesem Jahr „Phönix“ verkörperten und für ihre Leistung gleich zwei Pokale in Empfang nehmen durften. Unter die besten Drei kamen auch erneut das Showballett aus Bruchhausen und die Clowns aus Elleringhausen. Insgesamt nahmen acht Funkengarden und sechs Showtanzgruppen an der Wertung teil. Bereits seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 1992 ist in jedem Jahr eine Tanzgruppe aus Bruchhausen vertreten. Weitere teilnehmende Gruppen kamen aus Silbach, Rösenbeck, Altenbüren, Thülen und Obermarsberg. Auch die heimischen Hoppecker Tanzgruppen und Solomariechen präsentieren dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm außerhalb der Wertung.

Text: Annika Schröder / Bilder Ulrich Trommer

Alle Karneval Bilder mit freundlicher Unterstützung von Sport Point in Brilon!

