Brilon: Waldsee Hotel Resort startet durch

brilon-totallokal: Die Waldsee Hotel Resort GmbH & Co. KG hat ihre Arbeit aufgenommen. Das alte Forsthaus Haus Waldsee wird von dieser Gesellschaft als Hotel und Restaurant / Café weiter betrieben. Damit wird ein markanter erster Schritt im Briloner Süden vollzogen. Der Waldsee soll durch Veränderungen auf dem Grundstück besser von der Tourismusachse Brilon – Willingen gesehen werden.

Die Attraktivität des Briloner Waldfreibades soll einer der wesentlichen Anziehungspunkte der Tourismusaktivitäten sein. Das Restaurant und Café Haus Waldsee soll diese Wirkung nutzen und unterstützen. Eng verbunden mit diesem ersten Schritt ist die zügige Fortführung und Umsetzung der Planungen für Gut Petershagen mit Torhaus, Gutshof, Hof Petershagen, Hof Hoppecke, Bergdorf am Quellbach und Bergdorf an den Obstbäumen. Umwelt – und Verkehrsgutachten sind nun fertiggestellt und der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan sind im Verfahren. Am 09.03.2017 um 19:00 Uhr findet eine öffentliche Bürgeranhörung zum Projekt im Gemeinschaftshaus Grün-Weiß in Petersborn statt.

