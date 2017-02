Neueröffnung der Grottenklinik Bad Gierskopp war ein voller Erfolg

Brilon-Totallokal: Die Theatergruppe „Die Unweise“ wollten bei der Neueröffnung nicht fehlen und zeigten mit einem Beitrag, wie wichtig Kinderlieder auch heute noch für uns sind

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Grottenklinik Bad Gierskopp“ eröffnete die selbsternannte Narrentherapieanstalt am Samstag, den 18.02.2017 ihre Pforten. Nicht nur Kurgäste aus „Bad“ Gierskopp kamen zur Neueröffnung, sondern auch zahlreiche Interessierte aus Olsberg und Umgebung ließen sich vom bunt gemischten Programm begeistern.

Nach der Begrüßung durch Chefarzt Prof. Dr. Rosenpeter (Sitzungspräsident Peter Rosenfeld jun.) reisten mit den Schrappnells (Ulrike Niggemann und Katja Schulte) die ersten Kurgäste an und nahmen in ihrem Beitrag das aktuelle Geschehen auf die Schippe. Natürlich bekamen auch wieder ihre beiden Ehemänner in alt bekannter Weise ihr Fett ab.

Ryan Mitchel erläuterte, wie es einem zugezogenen Ehepaar im Sauerland erging und Hans-Dieter Frigger, erstmals als Redner in der Giersker Bütt berichtete ebenfalls von Sauerländer Gepflogenheiten. Nach einem Gardetanz des NOK Olsbergs folgte die Therapiesitzung von Torsten Vogel, der mit einer Musiktherapie erfolglos versuchte, die Sprachgeschwindigkeit von Chefarzt Rosenpeter zu drosseln. Auch Tanztherapie wurde angeboten. Das durch Ryan und Leon Mitchel sowie Jonas Schäffer verjüngte Männerballett überzeugte mit einer gekonnten Tanzeinlage aus Dirty Dancing.

Die Theatergruppe „Die Unweise“ wollten bei der Neueröffnung nicht fehlen und zeigten mit einem Beitrag, wie wichtig Kinderlieder auch heute noch für uns sind. Ein Vortrag von Stefan Hesse über den Urlaub mit seiner Freundin konnte das Publikum ebenfalls begeistern.

Nach einem Ausflug zu den Sanitäranlagen, bei der man 3 Männer beim Verrichten ihrer Notdurft beobachten konnte und einem Ausflug in den „Alp“traum einer Karnevalistin (Martina Höhle) war es wieder Zeit für die Giersker Nachrichten. Dieter Höhle berichtete über Altes, Gegenwärtiges und Neues von der Gierskopp.

Bis in die Morgenstunden wurde noch im Giersker Treff weiterfeiert. Bei allen, die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben, bedanken sich die Giersker Karnevalisten im Heimat und Förderverein Gierskopp e.V.

Quelle: Martina Höhle, Gierskopper Karnevalisten

