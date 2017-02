Ohne Führerschein durch die Fußgängerzone

Brilon: Am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann durch die Fußgängerzone an der Königstraße. Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug und stellte fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Im Rahmen der Streife fiel einer Streifenwagenbesatzung der Wagen in der Fußgängerzone auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrollen räumte der Mann ein, keinen Führerschein zu besitzen. Dem Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Quelle: Polizei HSK