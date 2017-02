Südwestfalen erhält Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

Brilon-Totallokal: Die Region Südwestfalen erhält ein Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

brilon-totallokal: Die Einrichtung soll kleine und mittlere Unternehmen in Fragen des digitalen Wandels praxisnah unter-stützen und beraten. Das Zentrum wird in Siegen errichtet und dort organisatorisch mit der heimischen Universität verbunden. Aber auch die Fachhochschule Südwestfalen mit Ihrem Standort in Meschede ist an diesem wichtigen Projekt beteiligt. Hintergrund der Neueinrichtung des Kompetenzzentrums ist, dass das derzeitige Netzwerk von bundes-weit 11Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren weiter ausgebaut wird. Unter den 12 Vorschlä-gen für weitere Kompetenzzentren hatte sich auch das gemeinsame Projekt der Uni Sie-gen, Fachhochschule Meschede und Uni Bochum unter Leitung von Prof. Volker Wulf qualifiziert. Das Kompetenzzentrum soll vom Bund zunächst für drei Jahre mit fünf Millio-nen Euro unterstützt werden.

Hierzu der heimische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Dirk Wiese: „Die Einrichtung des Kompetenzzentrums in Südwest-falen ist eine wegweisende und wichtigeEntscheidung für die ganze Region. Die vielen heimischen kleinen und mittleren Unternehmen werden dadurch aktiv auf dem Weg der digitalen Transformation begleitet. Reichweite und Konkurrenzfähigkeit werden dadurch gesteigert, so dass die gesamte Industrieregion Südwestfalen davon profitieren wird. Mich freut besonders, dass auch die Fachhochschule Südwestfalen aus Meschede mit im Boot ist. So gelingt die optimale Verzahnung zwischen Theorie und Praxis!“

Weitere Informationen zu den Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren finden Sie un-terwww.mittelstand-digital.de

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

