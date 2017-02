Brilon-Totallokal: Weltgebetstag 2017

brilon-totallokal: Gudenhagen-Petersborn. Am Freitag, den 3. März 2017 laden Frauen weltweit zu ökumenischen Gottesdienstfeiern ein. Allein in Deutschland werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. In Brilon und in Gudenhagen-Petersborn laden ökumenische Teams zum informierten Beten ein.

Der Weltgebetstag führt auf die Philippinen, in ein katholisch geprägtes Land mit 7.107 Inseln. Auf dem Archipel im Pazifischen Ozean finden sich neben Naturschönheiten und Weltkulturerbe auch zerstörerische Naturgewalten wie in den letzten Tagen erst ein starkes das Erdbeben im Süden des Landes, interne Konflikte und von Menschen verantwortete Umweltkatastrophen.Trotz Ressourcenreichtums herrscht eine krasse Ungleichheit, die zurück geht bis in die spanische Kolonialzeit. Wohlstand, Macht und Einfluss konzentrieren sich auf wenige Familienclans. Große Teile der Bevölkerung leben in Armut. Wer sich für Menschenrechte, Umweltschutz, Landreformen oder die indigene Bevölkerung engagiert, lebt oft gefährlich – und das schon lange vor Amtsantritt des umstrittenen Präsidenten Duterte im Jahr 2016.

Die Philippinen sind das bevölkerungsreichste christliche Land Asiens, weit über 80 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Den Gottesdienst „Was ist denn fair?“ hat ein Team von über 20 Frauen neun unterschiedlicher Konfessionen verfasst.

In Brilon haben bewährte ökumenische Teams die Gottesdienste vorbereitet. Um 15.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Brilon, anschließend findet ein Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum statt. Ab 18.30 Uhr feiern die Gudenhagener in der Evangelischen Kirche ihren Weltgebetstag, im Anschluss gibt es dort einen Imbiss im Albert-Schweitzer-Zentrum. In beiden Gottesdiensten wird Pfrin Kathrin Koppe-Bäumer eine Ansprache halten..

Die eingesammelten Kollekten sollen vor allem Frauen- und Mädchenorganisationen weltweit unterstützen. Darunter sind acht Organisationen auf den Philippinen, die sich u.a. gegen Gewalt an Frauen und Kindern engagieren.

Mehr Informationen: im Downloadbereich „Pressecenter“ unter: www.weltgebetstag.de/service/downloads/pressecenter

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer, Ev. Kirchengemeinde Brilon

