Wie im Himmel, so auf Erden

brilon-totallokal: Der Briloner Meisterchor „Just for Joy“ lädt am Sonntag, den 5. März 2017, um 17.00 Uhr zu einem geistlichen Konzert in die Evangelische Stadtkirche ein. Der Frauenchor feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Ein besonderer Höhepunkt der Chorarbeit war der Auftritt in der Stuttgarter Stiftskirche, als dort im letzten Jahr das Deutsche Chorfest veranstaltet wurde. Die Sängerinnen und ihr Chorleiter Michael Busch waren sich einig, dieses gelungene Programm im Jubiläumsjahr auch dem heimischen Publikum zu präsentieren.

Mit dem Hellweg-Quartett aus dem Kreis Soest konnte als Konzertpartner ein weiterer Meisterchor gewonnen werden. Die 45 Sängerinnen und 15 Sänger lassen geistliche Chormusik vom 19. Jahrhundert bis zu modernen Sätzen ebenso wie Spirituals erklingen. Der Einlass in die Briloner Kirche beginnt um 16.30 Uhr. Ein Eintritt wird nicht erhoben, aber eine Spende im Rahmen des Benefiz-Konzertes ist sehr willkommen.

