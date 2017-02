Madfeld: Einbruch in Bauwagen

Brilon: In der Zeit zwischen Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen suchten unbekannte Täter ein Grundstück an einem Fischteich in Madfeld auf. Sie brachen einen Bauwagen auf und entwendeten ein Kabel. Der Tatort liegt in der Nähe der Eggestraße, außerhalb von Madfeld, in der Nähe der dortigen Kläranlage. Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und brachen anschließend den Bauwagen auf. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK