Think Twice & Band: 25 Jahre zusammen auf der Bühne!

Brilon-Totallokal: Think Twice & Band am Freitag, 24. März 2017 um 20.00 Uhr auf der Bühne im Briloner Bürgerzentrum

brilon-totallokal: Mit der Produktion einer Radio-Werbung in einem Tonstudio vor 25 Jahren fing alles an! Dort arbeiteten Christiane und Thomas Mester erstmalig zusammen. Auf vielen CD-Produktionen sind sie zu hören, touren quer durch die Republik als „Think Twice“ mit Orchestern und Big-Bands, mit ihrer Band „AMADEUS“ oder mit vielen anderen Formationen, die sie gesanglich unterstützen. Und nun – 25 Jahre später – stehen sie mit ihrer großartigen 10-köpfigen Band am Freitag, 24. März 2017 um 20.00 Uhr auf der Bühne im Briloner Bürgerzentrum und feiern ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Weitere musikalische Gäste sind die Sängerin Eva Hülshoff und der Geiger Matthias Dicke. Großartige musikalische Momente verspricht dieser Abend – ein Konzert prallgefüllt mit erstklassiger Live-Musik, perfekt arrangiert für diese Band um Christiane und Thomas Mester. Der Musical-Director dieses Konzerts ist der Pianist Matthias Rudolf.

Tickets zum Preis von 18,00 EUR gibt’s im Vorverkauf bei der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), bei Käpt’n Book (Friedrichstraße), bei der BWT (Derkere Straße) und unter Tel.: 0171 / 7 49 01 85 oder Mail: mester-grosche@t-online.de

