Brilon: Automobilclub zeigt Geschlossenheit

Brilon-Totallokal: Vorstand einstimmig wiedergewählt – Neues Veranstaltungs-Highlight

brilon-totallokal: Mitte März hatte der Briloner Automobilclub zur Mitgliederversammlung geladen und mehr als 30 Teilnehmer nahmen an dieser Veranstaltung im Gasthof Canisius in Brilon-Wülfte teil. Zunächst begrüßte der Vorsitzende Michael Bork die erschienenen Mitglieder und Gäste des Vereins, dann ließ er das Sportjahr 2016 sowie die vom Verein organisierten Veranstaltungen Revue passieren. Im Anschluss berichteten die anderen Vorstandmitglieder über ihre Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Mit besonderer Aufmerksamkeit wurden dabei Jugendgruppenleiter Dirk Menke und Sportleiter Manfred Vogt bedacht, die von den eingefahrenen Erfolgen der Mitglieder in diversen Meisterschaften berichteten.

Bei den anschließenden Wahlen folgten die Mitglieder den Vorschlägen des Vorstandes und bestätigten sowohl den Vorsitzenden Michael Bork in seinem Amt als auch Schatzmeisterin Annette Maier, Touristikreferent Uwe Nowaczyk, Verkehrsreferent Andreas Walbaum und den stellvertretenden Sportleiter Mario Nowaczyk.

Beim Ausblick auf die kommende Saison stehen natürlich wieder die Traditions-veranstaltungen des Briloner Automobilclubs im Kalender: Ostermontag findet zum 38. Mal die Ostereiersuchfahrt statt, am 13. Mai treffen sich wieder Young- und Oldtimer zur Sauerlandrundfahrt in Brilon und am ersten Septemberwochenende lädt der BAC zu rasanter Slalom-Action im Thülener Bruch ein.

Neu in diesem Jahr ist eine weitere Veranstaltung für Oldtimer-Liebhaber, die ADAC Westfalen Klassik, die am zweiten Septemberwochenende rund um Bad Sassendorf stattfinden wird. Gemeinsam mit dem ADAC Westfalen aus Dortmund und einigen weiteren Motorsportclubs aus der Region arbeitet der Briloner AC hier Hand in Hand, um Teilnehmern und Zuschauern ein gut organisiertes Highlight bieten zu können.

Weitere interessante News rund um den Briloner AC und den Motorsport finden Sie stets unter www.briloner-ac.de.

Quelle: Anke Walbaum

