Der Männergesangverein 1868 grüßt die Schützenbruderschaft St. Hubertus 1417 Brilon

Besonderer Ehrengast: Die Tochter des Briloner Schützenkönigs von 1914, Peter Pogge



brilon-totallokal: Am Samstag, den 25. Februar 2017, stand die Sonderausstellung „600 Jahre St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon“ ganz im Zeichen des Vereinsaustausches. Der Männergesangverein 1868 Brilon besuchte das Haus Hövener, um mehr über die Geschichte der Schützenbruderschaft zu erfahren.

„Vereine beleben das soziale Miteinander in unserer Stadt. Im Männergesangverein und auch in der Schützenbruderschaft können neue Bekanntschaften geschlossen werden und Freundschaften wachsen“, so Carsten Schlömer vom Haus Hövener. Für den Männerchor war es daher eine Ehre die Sonderausstellung der Vereinskollegen zu besuchen.

Ein ganz besonderer Ehrengast war unter den interessierten Gästen mit dabei: Die Tochter des Briloner Schützenkönigs von 1914, Peter Pogge, – natürlich kein Mitglied des Männerchores – aber dennoch gern gesehener Gast. Daher wurde dem Portrait des letzten Königs vor dem Ersten Weltkrieg besondere Aufmerksamkeit zuteil. Genau 40 Jahre später war zudem Aloys Pogge zusammen mit Marianne Rummel Schützenkönigspaar in Brilon.

Die nächste öffentliche Führung durch die Sonderausstellung findet am 4. März 2017 um 12:00 Uhr statt. Die Kosten betragen 4,00 € pro Person. Für Gruppen ab 7 Personen besteht zudem die Möglichkeit, individuell Führungen zum selben Preis zu buchen.

Quelle: Carsten Schlömer / Museum Haus Hövener

