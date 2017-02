Einführung der „Brötchentaste“ – Günstigeres Parken in Brilon!

Brilon-Totallokal: Neues Parksystem… „Nur mal rasch Brötchen holen!“

brilon-totallokal: Das geht relativ schnell und so mancher Autofahrer vertraut seinem Glück und zieht keinen Parkschein, der 0,10 € für kurzes Parken kosten würde, am Automaten. Doch dann gibt es oft ein böses Erwachen und das sogenannte „Knöllchen“ steckt unter dem Scheibenwischer!

Einführung der „Brötchentaste“

Ab 1. März diesen Jahres führt nun die Stadt Brilon ein Parksystem ein, das den Autofahrern sehr entgegen kommt. Im Briloner Stadtgebiet werden elf Parkautomaten mit einer „Brötchentaste“ ausgerüstet. Dort kann man ein kostenfreies Parkticket lösen und maximal 15 Minuten umsonst parken, um kurz etwas zu erledigen. Wer sehr in Zeitnot oder einfach mehr der bequeme Typ ist, dem kommt die „Park-Eieruhr“, die sich per Knopfdruck anschalten lässt, zugute. Sie ist klein, handlich und kann vorne im Auto platziert werden. Die „Park-Eieruhren“ sind ab Anfang März im BWT-Büro, in der „Schatzkiste“ (Stefan Scharfenbaum) und im Modegeschäft Christian Leisse erhältlich und kosten fünf Euro. „Das ist eine reine Schutzgebühr. Wir verdienen nichts daran,“ so Stefan Scharfenbaum (1. Vorsitzender vom Fachausschuss Prima BRILON des Gewerbevereins). „Die Stadt Brilon übernimmt hier eindeutig eine Vorreiterrolle. Dieses System ist weit und breit einmalig“, konnte Marcus Bange (Leiter Ordnungsamt Brilon) bestätigen. Im Zuge dieser Neuerung verfügen auch die Parkplätze an der Sparkasse und am Volksbank Center über neu ausgerüstete Automaten.

Wenn man im letztgenannten Bereich parkt und in den Geschäften bzw. in der Apotheke, die sich im Volksbank Center befinden, seine Besorgungen erledigt, kann man sich dort an den Kassen die Parkgebühr für eine maximale Parkdauer von 40 Minuten erstatten lassen. „Dieses System im Volksbank Center gab es auch schon vorher. Es hat sich etabliert und deshalb werden wir es auch beibehalten,“ versicherte Dagmar Göbel (Abteilungsleiterin Gebäudemanagement Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten).

Günstigeres Parken in Brilon!

Um die Vitalität der Einkaufsstadt Brilon zu stärken, ist neben der Einführung der „Brötchentaste“ auch die Senkung der Parkgebühren maßgebend. „Das Parken wird 20 Cent günstiger“, erläuterte Marcus Bange. „So wird z. B. die Gebühr für eine Parkdauer von 30 Minuten von 0,30 € auf 0,10 € gesenkt und wer ein Ticket für zwei Stunden zieht, muss anstatt 1,20 € jetzt nur noch 1,00 € zahlen. Außerdem wird es neuerdings ein Halbtages -Ticket ( fünf Stunden ) für 2,00 € und ein Ganztages -Ticket für 4,00 € geben!“ Innerhalb der Stadt kann mit dem gleichen Ticket der Parkplatz gewechselt werden – ein weiterer Pluspunkt für das Shoppen in Brilon.

Der Woolworth Parkplatz und die Parkfläche am Krankenhaus Brilon sind von diesen Regelungen ausgenommen, da sie privat bewirtschaftet werden.

„Es ist uns wichtig, einen Spagat zwischen einem Parksystem, das von den Bürgern akzeptiert wird, und einem System, das fair und gerecht ist, zu schaffen,“ betonte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Brilon und dem Gewerbeverein ist sehr intensiv und erfolgreich,“ unterstrich Stefan Scharfenbaum die gemeinsamen Bemühungen.

Quelle Text + Bild: Ursula Schilling

