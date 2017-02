Briloner Geschäfte sollen Krankenhausparkticket nicht mehr erstatten

Brilon-Totallokal: Eine Verrechnung nun nicht mehr möglich

brilon-totallokal: Mit sofortiger Wirkung hat die das Briloner Krankenhaus Maria Hilf die Kooperation zur Erstattung der Parktickets in den Prima Brilon-Geschäften eingestellt. „Wir waren etwas überrascht, dass ohne weitere Rücksprache die Erstattung, die alleine auf unserer Kostenseite lag, eingestellt wurde“, so Stefan Scharfenbaum, 1. Vorsitzender von Prima Brilon. Scharfenbaum hatte das System in enger Absprache mit einem damaligen Prokuristen erarbeitet, um Gäste des Briloner Krankenhauses in die Innenstadt zu bekommen. „Das Krankenhaus hatte einen entsprechenden Text auf das Parkticket gedruckt und unsere Mitgliedsbetriebe haben bei einem Einkauf von mind. 10 Euro 50 Cent dem Kunden erstattet“.

Grund für die Aufhebung der Zusammenarbeit sollen Beschwerden im Briloner Krankenhaus sein, weil einige Geschäfte das Ticket nicht erstattet haben. „Die Kooperation betraf natürlich nur die Betriebe, die dem Fachausschuss Prima Brilon des Briloner Gewerbevereins angehören. Fremdbetriebe oder Filialisten haben da gar nicht die Möglichkeit“, erläutert der Vorstand das System. Eine Verrechnung nun nicht mehr möglich.

Quelle: Stefan Scharfenbaum, Prima Brilon

