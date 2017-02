Madfeld: Schwerverletzt nach Glasattacke / Brilon: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Brilon: Am Montag gegen 12 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251 zwischen Brilon-Wald und Willingen drei Menschen schwerverletzt. Ein 55-jähriger Arnsberger fuhr mit seinem Klein-Lkw in Richtung Brilon-Wald. Hinter dem Lkw bildete sich eine kleine Fahrzeugkolonne. Ein 47-jähriger Mann aus Bad Wildungen beabsichtigte die Kolonne mit seinem Klein-Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs bog der Arnsberger mit seinem Lkw nach links auf einen Parkplatz ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 47-jährige Mann wurde schwerverletzt. Der Mann aus Arnsberg sowie seine 54-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwerverletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Quelle: Polizei HSK