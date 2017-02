PEFC-Wunschwaldaktion mit Briloner Wünschen

Brilon-Totallokal: Große Pflanzaktion am 22.3.17 im Generationenwald

brilon-totallokal: Seit Januar 2017 ist es möglich bei PEFC (www.wunschwald.com) seinen persönlichen Wunsch an den Wald der Zukunft zu senden, einen Baum zu „pflanzen“ und so einen interaktiven „Wald der Wünsche“ wachsen zu lassen. Mit dem Wettbewerb, bei dem die Wünsche in den sozialen Medien geteilt werden können und die Verfasser der 50 beliebtesten Wünsche die Chance auf attraktive Hauptpreise erhalten, will PEFC für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wald werben.

Die Stadt Brilon möchte diese Kampagne unterstützen und bis zum 10. März 2017 auf www.brialog.de Briloner Waldwünsche sammeln und bei der großen Pflanzaktion im Briloner Generationenwald am 22. März 2017 gebündelt an die Verantwortlichen von PEFC übergeben.

Wer noch kein „MITmachBÜRGER“ ist, kann sich kurzfristig auf www.brialog.de registrieren lassen und nach der postalischen Zusendung des Registrierungscodes die kommunikative Welt der beliebten Internetplattform uneingeschränkt nutzen.

Bildunterschrift: Die diesjährige PEFC Waldhauptstadt Brilon sammelt „Waldwünsche“ auf www.brialog.de

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

