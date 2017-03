Altstadtrundgang Brilon: Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Bildstock

brilon-totallokal: Der Bildstock wurde im Jahre 1677 von dem wohlhabenden Kaufmann und fünffachen Bürgermeister Johann Koch und seiner Ehefrau Magdalena Winterberg gestiftet. Die Inschrift im Sockel nimmt wahrscheinlich Bezug auf das Siechenhaus, das an dieser Stelle vor den Toren der Stadt stand.

Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein Krankenhaus, sondern um ein Gebäude, in dem Personen lebten, die mit hoch ansteckenden Krankheiten wie Pest oder Lepra infiziert waren. Noch 1659 und 1664 starben in Brilon zwei Frauen an der Lepra. Um 1750 wurde das Siechenhaus aufgegeben und abgebrochen.

Quelle: Haus Hövener

