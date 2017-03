Foto kompakt – VHS-Workshop

Brilon-Totallokal: VHS-Workshop – 1×1 der Fotografie

brilon-totallokal: Die eigene Kamera besitzt eine Vielzahl technischer Bedienelemente, die oft ungenutzt bleiben. Lernen Sie in diesem zweitägigen Intensivkurs die technischen Funktionen Ihrer Kamera kennen und bewusst einzusetzen. Von nun an, bleiben diese nicht länger ungenutzt. Arthur Berg vermittelt verständlich die theoretischen Themen: Belichtung, Weißabgleich, Autofokus, Schärfentiefe sowie die Wahl des richtigen Objektivs. Anschließend bietet dieser Intensivkurs genügend Zeit, um die erworbenen Kenntnisse, unter professioneller Anleitung, direkt in die Praxis umzusetzen und zu festigen. Kurstermine sind Samstag, 11. März und Sonntag, 12. März ab 10 Uhr im VHS-Haus in Brilon. Information und Anmeldung: 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

