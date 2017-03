Frank Lahme schließt Dirigentenausbildung erfolgreich ab

Brilon-Totallokal: Am 08. April beim Konzert „Musik-Das 5. Element“ mit Michael Schörmann am Taktstock

brilon-totallokal: Hoppecke/Staufen. Frank Lahme, Posaunist und Entertainer am Mikrofon bei den Hoppecker Hochsauerländern, hat an der Dirigentenausbildung vom Bund Deutscher Blasmusikverbände in der Bundesakademie in Staufen teilgenommen und diese erfolgreich mit der C3-Qualifikation und dem Titel „Blasorchesterdirigent“ abgeschlossen. An elf Terminen machte er sich auf die weite Reise ins Breisgau und bildete sich unter der Anleitung verschiedenster Dozenten sowie in privatem Studium und in Hospitationsphasen in vielen Stunden in den unterschiedlichen Lehrgangsbereichen weiter.

Die Ausbildung gliederte sich in Praxis- und Theoriephasen in Staufen sowie Hospitationen und Probenpraktika in heimischen Musikvereinen. Die Lehrgangsinhalte waren unter anderem Gehörbildung und Intonationskunde, Rhythmik, Schlagtechnik und Körpererfahrung, Musiktheorie und Partiturstudium sowie das Dirigieren.

Frank Lahme im Rückblick: „Da ich im Bereich Musiktheorie fast bei Null angefangen habe, war es nicht ganz einfach für mich. Aber mit Hilfe meiner Mentoren, den Dirigenten Matthias Pfläging und André Stoll sowie Jörg Partzsch als Theorie- und Gehörbildungslehrer, konnte ich mich durchbeißen.“ Durchgebissen hat er sich dann auch und kann auf eine sehr arbeitsintensive Zeit zurückblicken, die er als einer von 30 Absolventen erfolgreich abschließen konnte. Neben der Qualifikation nahm er weiter auch die Begegnungen mit vielen interessanten Menschen mit, aus denen echte Freundschaften entstanden sind.

Frank Lahme stieß in seiner Prüfungsvorbereitung bei den heimischen Vereinen auf große Hilfsbereitschaft für die er sehr dankbar ist. So durfte er bei unterschiedlichen Vereinen mit ihren Dirigenten hospitieren, den Taktstock führen und so vielfältige Erfahrung sammeln. Die Sauerländer Oldies unter der Leitung von Franz-Josef Lahme, der Musikverein Altenbüren unter der Leitung von Holger Heines, der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Heggen und das Kreisjugendorchester „Sauerland Winds“ jeweils unter der Leitung von Matthias Pfläging öffneten für ihn gerne die Türen und standen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Nicht zuletzt fieberten aber auch seine Musikkolleginnen und Kollegen gemeinsam mit ihrem Dirigenten Michael Schörmann mit und bemühten sich, ihren Stimmungsmacher nach Kräften bei seiner Weiterbildung zu unterstützen. So durften die Hochsauerländer mit Frank Lahme gemeinsam seine drei Prüfungspflichtstücke erarbeiten.

Der Musikverein Hoppecke ist sehr stolz auf die tolle Leistung ihres zweiten Dirigenten und gratuliert ihm von Herzen zu seinem Erfolg. Mit ihren Dirigenten Michael Schörmann, Frank Lahme sowie Linda Willecke als Dirigentin des Jugendblasorchesters können sie positiv in die Zukunft schauen.

Zur Vorbereitung ihres Jahreskonzerts treffen sich die Musiker des Vereins auch in diesem Jahr wieder zu einem gemeinsamen Probewochenende. Am 18. und 19. März 2017 soll das Programm in seinen musikalischen Feinheiten gemeinsam mit den Dirigenten weiter erarbeitet werden. Das große Konzert findet dann am 08. April 2017 unter dem Motto „Das 5.Element- Feuer Erde Wasser Luft Musik“ statt. Um 19.30 Uhr freuen sich die Hochsauerländer darauf, bei ihrem 56. Jahreskonzert ihre Zuhörer mit einem Musikprogramm zu erfreuen, dass „feurig“ und „luftig“ daherkommt, niemals „wässrig“ wird und sie vielleicht aus der Hektik des Alltags heraus etwas „erden“ kann.

