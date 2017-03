Glaube trifft Geschichte

Brilon-Totallokal: In den Kirchen und Kapellen in Brilon & Olsberg versetzen Sie sich in eine Welt des Glaubens und der spirituellen Sinnsuche

brilon-totallokal: Zahlreiche, mehr oder weniger belegbare Erzählungen ranken sich um die sakralen Bauten mit ihren gotischen Madonnen, barocken Taufbecken und ornamentreichen Rokokoaltären. So zeugen beispielsweise die Einkerbungen in den Sandsteinsäulen der Propsteikirche in Brilon vom tiefen Glauben früherer Generationen: Was hier herausgekratzt wurde, verstärkte angeblich als geweihte Beimischung die Wirkung so mancher Kräuterpaste. Außerdem erfahren Sie in Kirchen vieles über das Leben und Denken vergangener Generationen. Worauf hofften die Menschen und wovor fürchteten sie sich? Der Besuch einer Kirche in der Region Brilon & Olsberg gibt Ihnen mit Sicherheit Denkanstöße mit auf den Weg.

