SV 20 Brilon startet mit viel Optimismus in die Rückrunde

brilon-totallokal: Am Sonntag, 05.03.2017 um 15.00 Uhr trifft der SV 20 Brilon am 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 auf den FC Arpe-Wormbach. Im Auftaktmatch nach der Winterpause holte der SV Brilon beim TuS Allagen einen wertvollen Punkt. Die Truppe vom Trainergespann Stephan Vogel und Andreas Sachse zeigte beim 0:0-Unentschieden über die komplette Spielzeit hinweg eine starke Leistung und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Einziges Manko an diesem Tag war die schlechte Chancenverwertung. Die Briloner scheiterten gleich vier Mal am Aluminium. Durch die Winterzugänge Michael Arndt, der nach seiner Studienzeit in Köln wieder in heimische Gefilde zurückgekehrt ist, und Baran Arslan, der vom Landesligisten SSV Meschede den Weg an die Jakobuslinde gefunden hat, ist der Kader des SV Brilon spürbar verstärkt worden.

Beide Neuzugänge gehörten im Allagener Waldstadion zu den Aktivposten im Briloner Spiel. Im Aufbautraining befindet sich noch Stephan Wiese, der ebenfalls in der Winterpause vom SV Lippstadt zurück zu seinem Heimatverein nach Brilon gewechselt ist. Die Briloner Mannschaft ist heiß auf das erste Heimspiel im Jahr 2017. Mit dem FC Arpe-Wormbach stellt sich ein Spitzenteam der Bezirksliga an der Jakobuslinde vor. Der Vizemeister der vergangenen Saison tummelt sich auch in diesem Jahr im oberen Tabellendrittel. SVB-Trainer Stephan Vogel erwartet eine enge Partie gegen einen spielstarken Gegner und hofft auf eine vollbesetzte neue Tribüne am Kunstrasenplatz.

Foto: Cem Yildiz, Stephan Vogel und Andreas Sachse (v.l.) möchten gegen den FC Arpe-Wormbach mit dem zweiten Heimsieg der Saison den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde in der Bezirksliga Staffel 4 legen.

Quelle: Peter Tilli

