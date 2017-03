62 Aussteller stellen 108 verschiedene Ausbildungsberufe vor

Brilon-Totallokal: Volles Haus auf der 6. Briloner Ausbildungsbörse

brilon-totallokal: Das Briloner Bürgerzentrum ist wieder ausgebucht: Die sechste Briloner Ausbildungsbörse bietet eine breite Vielfalt an Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen.

Am Dienstag, 14. März 2017 veranstalten die BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und die Stadt Brilon zum sechsten Mal die Briloner Ausbildungsbörse im Bürgerzentrum. Zahlreiche Aussteller aus Brilon, aber auch aus der näheren Umgebung, werden sich den heimischen Schülern der Klassen 9, der Uplandschule Willingen sowie den Schülern des Berufskollegs Brilon präsentieren. Es wird einiges geboten: „Wir freuen uns, dass die 62 Aussteller insgesamt Informationen zu 108 verschiedenen Ausbildungsberufen, davon 17 Duale Studiengänge, bereitstellen. Da ist für jeden etwas dabei, egal ob man später einen kaufmännischen Beruf ergreifen möchte, oder eher praktisch im Handwerk, im gewerblichen Bereich der Industrie oder im Gesundheits- und Pflegesektor arbeiten möchte. Alles ist vor Ort präsent.“, so Wirtschaftsförderer Oliver Dülme. Zusätzlich sind sieben weiterführende Schulen bzw. Hochschulen auf der Messe vertreten und runden das ganzheitliche Angebot ab.

Besonderer Fokus wird nach den positiven Erfahrungen der Vergangenheit wieder auf die Vorbereitung der Schüler gelegt: „Dank der Unterstützung des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf Brilon gGmbH konnten wir wieder den Messekatalog zur Ausbildungsbörse erstellen. In dieser Broschüre finden die Schüler alle nötigen Informationen über die Aussteller, die angebotenen Ausbildungsberufe, sowie erste Hinweise, welche Fragen man den Unternehmen vor Ort stellen kann.“, so Dülme. Der Messekatalog wird im Vorfeld in den 9. Klassen der weiterführenden Schulen verteilt, zusammen mit der Neuauflage des Magazins Karriere in Brilon. Im Anschluss wird, dank der Sparkasse Hochsauerland, wieder eine Rundfahrt durch das Briloner Gewerbegebiet erfolgen. „Alle Schulen vor Ort haben es uns ermöglicht, dass wir während des regulären Schulbetriebs die Messe vorstellen und den Messekatalog verteilen. Auch die Rundfahrten, die wir seit 2015 anbieten konnten, haben sich bewährt. Die Jugendlichen sind interessiert und oftmals überrascht, welche Ausmaße das Briloner Gewerbegebiet hat. Ein besonderer Dank gilt den Schulen, dass sie diese Vorbereitung so ermöglichen, die Zusammenarbeit mit den Schulen funktioniert vorbildlich“, so Dülme weiter.

Am Nachmittag ist die Messe für alle Interessierte geöffnet

Nach einer kurzen Mittagspause ist die Messe ab ca. 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr insgesamt drei Stunden für alle Interessierte geöffnet. Die Veranstalter hoffen, dass am Nachmittag wieder viele Eltern die Chance nutzen, um mit ihren Kindern gemeinsam die Messe zu besuchen. Die Erfahrung der Unternehmen zeigt einfach, dass die Unterstützung des Elternhauses bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auch heute noch wichtig ist. So haben in der Vergangenheit einige Schüler am Vormittag erste Gespräche mit den Unternehmen geführt und diese dann am Nachmittag, gemeinsam mit ihren Eltern, weiter intensiviert. Erstmals wurde deshalb auch ein gemeinsamer Elternabend für alle Eltern der Klassen 9 durchgeführt. Dieses hat laut Oliver Dülme einen einfachen Grund: „Die Eltern spielen bei der Berufswahl natürlich eine wichtige Rolle. Daher sollen Sie beim Informationsaustausch über die beruflichen Möglichkeiten vor Ort stärker einbezogen werden.“

Auch Jugendliche, die für den Sommer noch eine Lehrstelle suchen, sollten die Möglichkeit nutzen, mit den Firmen direkt in Kontakt zu treten. Zahlreiche anwesende Unternehmen haben noch freie Lehrstellen (siehe Infokasten). Weiterhin sind auch gerade am Nachmittag ältere Schüler und Abiturienten angesprochen, da neben den Möglichkeiten der Hochschulen auch 14 Aussteller duale Studiengänge, d.h. eine Kombination aus Arbeiten und Studieren, anbieten. „Dies ist für eine Stadt wie Brilon nicht selbstverständlich, es zeigt einmal mehr, welche Chancen sich für Jugendliche hier vor Ort ergeben.“, so Wirtschaftsförderer Dülme abschließend.

Der Messekatalog liegt ab sofort in den Sekretariaten der heimischen Schulen und der BWT, Derkere Straße 10a, und im Rathaus zum Abholen aus. Weiterhin kann dieser auf der Homepage der Briloner Wirtschaftsförderung www.briloner-wirtschaft.de herunter geladen werden.

Auf der Homepage finden sich auch weitere Informationen zur Briloner Ausbildungsbörse.

Quelle: Oliver Dülme, Brilon Wirtschaft und Tourismus

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon