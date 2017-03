Brilon-Totallokal: „Bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum“ mit Dirk Wiese MdB

brilon-totallokal: „Bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum“ lautet das Thema der nächsten Veranstaltung „Fraktion vor Ort“. Dazu lädt der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese alle Interessierten am Montag, den 13. März 2017 um 18 Uhr in den Medebacher Hof in Medebach ein.

Der demografische Wandel stellt uns vor große Herausforderungen für die Sicherung der Fachkräfte im produzierenden wie im Dienstleistungs-Bereich. Dazu gehört auch die Betreuung und Pflege einer wachsenden Zahl von Menschen, die Stabilität unserer sozialen Sicherungssysteme und die Gestaltungskraft unserer Kommunen, insbesondere für die in strukturschwachen Regionen.

Aber Wandel bietet auch Chancen, zum Beispiel für Impulse für unsere Demokratie vor Ort. Wir wollen ein neues Miteinander in unserer Gesellschaft. Dazu braucht es realistische Bestandsaufnahmen, Weitsicht in den nächsten Jahrzehnten und pragmatische Schritte. Wir brauchen das Miteinander der Akteure, denn freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement wird angesichts der demografischen Entwicklung zu einer unerlässlichen Säule für unsere Gesellschaft. Ländliche Räume leben vom Engagement der Menschen, von ihren Ideen und ihrer Tatkraft.

Zusammen mit Willi Brase, Vorsitzender des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages, möchte der Abgeordnete Dirk Wiese Vorschläge und Überlegungen der SPD-Bundestagsfraktion zur Gestaltung des demografischen Wandels vorstellen. Erfahrungen, Meinungen und Fragen rund um das Thema sollen mit dem Publikum diskutiert werden. Dazu lädt der Bundestagsabgeordnete herzlich ein und freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme. Ebenfalls werden auf dem Podium zu Gast sein: Dr. Stephanie Arens, Dipl. Geographin Südwestfalen Agentur GmbH, Thomas Just, Löschgruppenführer Freiwillige Feuerwehr Medebach und Peter Newiger, Vorsitzender Wirtschaftsausschuss Hochsauerlandkreis.

Aktuelle Informationen vom Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese sowie über die SPD im Hochsauerland befinden sich im Internet unter www.dirkwiese.de und unter www.hsk-spd.de

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon