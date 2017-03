Brilon-Totallokal: Fit mit Schwung am Vormittag in der VHS Brilon

brilon-totallokal: Die VHS startet am Dienstag, 7. März einen neuen Smovey Kurs. Smovey Ringe sind trendige Fitness- und Rehageräte die den ganzen Körper in Schwingung bringen können. Die Teilnehmer erwartet ein vielseitiges und effektives Training der Muskulatur. Die Ringe werden an den zehn Vormittagen zur Verfügung gestellt. Beginn ist um 9 Uhr 30 im VHS Haus Brilon. Information und Anmeldung: VHS Brilon Tel. 02961-6416

VHS Rücken-Yoga-Workshop

Dieser Workshop richtet sich an Anfänger und Geübte gleichermaßen und vermittelt Körperübungen (Asanas) für den Rücken. Die Körperübungen werden in Verbindung mit dem Atem langsam und achtsam ausgeführt. Dadurch wird die Muskulatur gedehnt und zugleich gekräftigt. Nach jeder Übung folgt eine kleine Zwischenentspannung. Der Workshop findet am Freitag, 10.03.2017 ab 18 Uhr 30 im Briloner VHS Haus statt. Information und Anmeldung: VHS Brilon Tel. 02961-6416

Vital und gesund – entdecken Sie die Schüßler-Salze an der VHS

Die Teilnehmer erhalten in diesem Vortrag gut verständliche fachliche Informationen zu Schüßler-Salzen. Außerdem werden die Art der Einnahme und die Dosierung geklärt. Die Lebenssalze sind für Kinder, Erwachsene und auch für Haustiere geeignet.

Der Vortrag findet am Montag, 13.03.2017 um 18 Uhr 30 im VHS Haus Brilon statt. Information und Anmeldung: VHS Brilon Tel. 02961-6416

