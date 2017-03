Streichquartett im Kerzenschein

Brilon-Totallokal: 127 Kerzenkonzert in der Nikolaikirche

brilon-totallokal: Im Rahmen des 127. Kerzenkonzertes präsentiert BWT-Brilon Kultour am Sonntag, 12. März 2017 um 20.00 Uhr in der Nikolaikirche das international bekannte Aris Quartett. Dieses Streichquartett wurde 2009 in Frankfurt gegründet und ist eines der gefragtesten in ganz Deutschland sowie bei großen internationalen Musikfestivals. Im Jahre 2015 folgte die Aufnahme in die 60. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler.

Karten für dieses von der Firma Oventrop unterstützte Konzert gibt es online bei www.ticket-regional.de sowie in der Schatzkiste (Derkere Straße), bei Käpt’n Book (Friedrichstraße), bei der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße) und bei der BWT (Derkere Straße). Verbindliche Kartenreservierungen für die Abendkasse sind bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder via E-Mail „kultur@brilon.de“ möglich. Die Kartenpreise liegen im Vorverkauf bei 8,00 € für Schüler/Jugendliche und bei 12,00 € für Erwachsene.

Bild: Das international bekannte „Aris Quartett“ ist beim 127. Kerzenkonzert in Brilon zu Gast / Photo: Simona Bednarek

