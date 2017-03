Brilon-Totallokal: Ein abwechslungsreicher Abend soll es werden

brilon-totallokal: Der Männergesangverein „Cäcilia“ Antfeld feiert dieses Jahr seinen 130. Geburtstag mit einem Frühlingskonzert und befreundeten Chören am 06. Mai in der Antfelder Schützenhalle. Neben den Chören aus Altenbüren, Heringhausen, Hildfeld, Remblinghausen und Velmede, haben die Music Factory Sauerland mit Dirigentin und Waldfee Marie Becker zugesagt. Ein abwechslungsreicher Abend soll es werden und dazu hat der Chor auch ein Musiktrio aus München eingeladen. Die „Großstadt Boazn“ hatten letztes Frühjahr einen Auftritt im BR Fernsehen und waren dem Vorsitzenden des Chores aufgefallen. Der Kontakt wurde geknüpft und die Sänger stimmten gerne zu, das Musiktrio zu engagieren. Die drei Musiker freuen sich auf den Ausflug ins Sauerland und sind schon ganz gespannt, auf dieses, auch für Sie, besondere Event.

Eine „Boazn“ ist übrigens ein Trinklokal mit Bar und Barhockern, bei uns wohl eher eine „Kneipe“ und in diesem Ambiente fühlen sich die drei Musikanten am wohlsten. Mit Baritonsaxofon, Gitarre und Steirischer Harmonika werden all diese Gegensätze in zahlreichen durchzechten Nächten unverkrampft aber konsequent zunichte gespielt. Dabei sind Volksmusikstücke entstanden, die von ihrer ganz eigenen Geschichte geprägt sind – mal derb und laut, mal fein und gefühlvoll. Mühelos fügt die Großstadt Boazn ihre Eigenkompositionen mit überlieferten Stücken zu einem Konzertprogramm zusammen, das weder an Innovation noch an Tradition einen zwingenden Anspruch stellt.

Die Antfelder Sänger freuen sich schon jetzt auf dieses Konzert und laden alle Musikfreunde herzlich ein.

Quelle: Ralf Spiekermann, MGV Cäcilia Antfeld

