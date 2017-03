Vielfältige Möglichkeiten für berufliche Teilhabe

Brilon-Totallokal: Tag der offenen Tür für Schuläbgänger am Samstag, 18. März

brilon-totallokal: Eine gute Ausbildung ist die Basis für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben, ein Arbeitsplatz die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben – das gilt natürlich auch für Menschen mit Behinderung. Das Josefsheim Bigge bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten: Ausbildung in 36 Berufen, individuelle Qualifizierung und begleitende Fachdienste wie Case Manager, Sozialarbeiter oder einen Job-Coach.

Die ganze Palette der Angebote können Interessierte beim diesjährigen Tag der offenen Tür des Berufsbildungswerkes kennenlernen: am Samstag, dem 18. März, von 10 Uhr bis 17 Uhr. Zielgruppe sind vor allem junge Menschen mit Behinderung, die kurz vor dem Schulabschluss stehen – und damit vor der wichtigen Entscheidung, wie es beruflich weitergehen soll – und ihre Angehörigen. Die Mitarbeiter der Fachdienste stehen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.

Eine Ausbildung im Berufsbildungswerk des Josefsheims ist weit mehr als das Erlernen und Ausüben eines Berufs. „Oft brauchen Menschen mit Behinderung zusätzliche individuelle Förderung“, sagt Martin Hünemeyer, Fachbereichsleiter im Berufsbildungswerk. „Diese leisten wir mit unseren Pädagogen, Psychologen, Therapeuten, unserem Sozialdienst, Integrationsdienst und unserem Job-Coach. So können wir jeden einzelnen Menschen bestmöglich qualifizieren und auf ein erfolgreiches Arbeitsleben vorbereiten.“

Rund 220 Auszubildende mit Behinderung aus ganz Deutschland absolvieren ihre Ausbildung im Josefsheim. Die Abschlussprüfung legen sie vor den zuständigen Kammern ab. „Die Vermittlungsquote liegt in manchen Berufen sogar über Jahre bei 100 Prozent“, sagt Martin Hünemeyer. Der Orthopädie-Schuhmacher und der Werker in der Forstwirtschaft sind Beispiele dafür. Hünemeyer hebt in diesem Zusammenhang die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit hervor. Das Josefsheim passt sein Ausbildungsangebot laufend der Nachfrage des Arbeitsmarktes an. In allen Berufen lernen die Auszubildenden praxisnah an echten Aufträgen.

In nationalen und europäischen Projekten entwickelt das Josefsheim zusammen mit Partnern neue Konzepte der beruflichen Bildung. So wird zum Beispiel derzeit an einem Förderkonzept gearbeitet, dass sich speziell an Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen richtet. Elf Partner aus sieben Ländern sind daran beteiligt.

Für die Besucher des Tages der offenen Tür stehen an der Pappelallee kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Text und Foto: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon