„iPads in Kindergarten und Grundschule“

Brilon-Totallokal: 4. Medientag in der Stadtbibliothek Brilon am 24. und 25 März 2017

brilon-totallokal: Ob Malen, Fotografieren, Übersetzen, Mikroskopieren – die Einsatzmöglichkeiten von Tablets in Kindergarten und Grundschule sind vielfältig, die Auswahl an Apps riesengroß. Welche Apps aber sind einfach in der Handhabung und machen Sinn?

Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Maren Risch aus Göttingen beantwortet diese Fragen und hilft in zwei Workshops bei der richten Auswahl. Sie zeigt verschiedene pädagogisch gute Anwendungen für den Einsatz in Kindergarten und Grundschule.

Die 2 Veranstaltungen finden im Rahmen des 4. Briloner Medientages statt. Am Freitag, den 24. März 2017 findet von 16 bis 18 Uhr der Workshop „iPad-Spaß mit Grundschülern“ statt.

Am Samstag, den 25. März findet von 11 bis 13 Uhr der Workshop „Kreativ ab 3 – iPads in der Kita“ statt.

Initiatoren des 4. Medientages sind die Stadtbibliothek, die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg, das Katholische Familienzentrum Brilon und die Sparkasse Hochsauerland. Die vier Organisationen haben sich 2012 zusammengeschlossen, um regelmäßig über neue Trends in der Medienwelt zu informieren und mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen.

Mit dem Medientag wollen die Initiatoren nicht nur Eltern, Lehrer und Erzieher ansprechen, sondern alle, die „nicht den Anschluss in der Medienwelt verpassen möchten“, sind herzlich eingeladen.

Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LFM) fördert den vierten Medientag in Brilon. Die Veranstaltungen finden in der Stadtbibliothek Brilon statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird bei der Stadtbibliothek Brilon (telefonisch unter 0 29 61 / 794-460 oder per E-Mail an info@stadtbibliothek-brilon.de) gebeten.

Quelle: i.A. Ute Hachmann, Leitung Stadtbibliothek und Archiv

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon