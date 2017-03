Trio Farrenc zu Gast im Kolpinghaus Brilon

Brilon-Totallokal: Konzertbesucher können sich auf Ignaz Pleyels Trio C-Dur und Trios von Claude Debussy und Max Bruch freuen

brilon-totallokal: Am Samstag, 11.März um 20.00 Uhr spielt das Trio Farrenc mit Beatrix Ebersberg, Klavier, Arnim Klüser, Querflöte und Ulrike Tiedemann Violoncello im Kolpinghaus Brilon.

Das Trio Farrenc ist nach der französischen Pianistin, Komponistin, Musikwissenschaftlerin und Professorin am Pariser Konservatorium Louise Farrenc benannt. Von ihr steht das Trio e-Moll, op. 45 auf dem Programm. Außerdem können sich Konzertbesucher auf Ignaz Pleyels Trio C-Dur und Trios von Claude Debussy und Max Bruch freuen.

Das Trio, das seit 2012 in dieser Besetzung zusammen spielt, konnte in den vergangenen Jahren in zahlreichen Konzerten im In- und Ausland das Konzertpublikum mit unterschiedlichen Programmen begeistern. Im vergangenen Jahr war das Trio zu Gast der Abbaye de Valcroissent in Südfrankreich sowie im königlichen Palast Segovia (Spanien), hier auf Einladung der Fundación Goethe.

Im Dezember 2016 erschien die erste CD des Trios mit Werken von Gaubert, Debussy und Farrenc. Weitere Informationen über das Trio erhalten Sie auf der Homepage www.ulrike-tiedemann.de/triofarrenc

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Samstag, 11.März 2017 · 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

