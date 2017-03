Schornsteinfegermeister Hans-Jürgen Hund übernimmt Briloner Kehrbezirk 24

Brilon-Totallokal: Wenn der „Glücksbringer“ zum Auskehren der Kamine kommt…

brilon-totallokal: Ein neues Gesicht erwartet die Bürger Brilons von nun an, wenn es an der Tür klingelt und der „Glücksbringer“ zum Auskehren der Kamine kommt: Schornsteinfegermeister Hans-Jürgen Hund, 42 Jahre alt, übernimmt von nun an den Kehrbezirk 24, der den östlichen Bereich von Brilon sowie die Ortsteile Thülen, Scharfenberg, Radlinghausen, Wülfte und Teile von Rixen umfasst.

Ein besonderer Dank gilt der Familie Berndt, die diesen Bezirk seit 1966 mit Erich Berndt „Senior“ und von 1990 bis zum 31. Dezember 2016 mit seinem Sohn Erich Berndt verwaltet und gekehrt hat. Nachdem Erich Berndt in den wohlverdienten Ruhestand übergegangen ist, entschied eine deutschlandweite Ausschreibung darüber, wer in die Fußstapfen des Schornsteinfegermeisters treten wird. Hund hat den Kehrbezirk HSK 24 schließlich für sich gewinnen können und wurde vom Regierungsbezirk Arnsberg zum 01. März 2017 eingestellt. In der Zwischenzeit war Günter Wiese, bevollmächtigter Schornsteinfegermeister des Kehrbezirks HSK 18, für die Verwaltung von HSK 24 zuständig. Er ist seit 1989 selbstständig und für die Orte zwischen Velmede und Brilon bis zur Scharfenberger Straße verantwortlich.

Hans-Jürgen Hund hat bereits eine enge Verbindung zu Brilon, da er hier im Jahr 1982 seine Ausbildung begonnen hat. 1989 folgte auf die erfolgreich bestandene Gesellenprüfung die Absolvierung der Meisterprüfung. Bis zum 01. Januar 2003 hat der in Marsberg-Meerhof wohnhafte Schornsteinfegermeister auch in Brilon gearbeitet und daraufhin eine Stelle in Gevelsberg angetreten. Seit 2008 war er für einen Soester Kehrbezirk zuständig. Er freut sich nun darauf, nach Brilon zurückkehren und hier einen Kehrbezirk übernehmen zu können.

Bei Fragen ist das Kreishaus in Meschede mit Frau Schröjahr zuständig. Persönlich erreichen Sie Hans-Jürgen Hund wie folgt: Tel. 02994/908339 oder 0151/46603527, E-Mail Hj.hund@freenet.de

Bild: Gratuliert zur Übernahme des Briloner Kehrbezirks (v.r.): Günter Wiese, ebenfalls Bezirksschornsteinfegermeister im Kehrbezirk HSK 18 und Hans-Jürgen Hund

Text und Foto: Jessie Kristen

