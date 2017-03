„Heiße Arbeit“ am Geldautomaten / Raub in einer Spielhalle / BMW nach Unfallflucht gesucht

Brilon: Am Sonntag um 14.25 Uhr wurde eine Spielhalle an der Keffelker Straße überfallen. Der Täter erbeutete Bargeld und konnte flüchten. Als sich die Mitarbeiterin vor der Spielothek aufhielt, ging der maskierte Täter an ihr vorbei in das Geschäft. Kurz darauf kam er wieder raus und fragte nach der Hallenaufsicht. Als die Frau sich ihm zu erkennen gab, forderte er sie auf ihm zur Kasse zu folgen und das Geld auszuhändigen. Der Täter hielt hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse. Der Mann nahm sich das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Bundesstraße 251. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß; graue Jogginghose, bunte Sportjacke aus den 1980er oder 90er Jahren in blauer, roter und grüner Farbe. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

