Westafrikanisches Trommeln – Workshop an der VHS Brilon

brilon-totallokal: Dieser Workshop bietet am Samstag, 11. März einen behutsamer Einstieg in die faszinierende Welt der afrikanischen Trommelmusik. Die Djembé ist die populärste afrikanische Trommel und bietet eine Vielfalt an Solomelodien, Rhythmen und Variationsmöglichkeiten an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Trommeln werden bei Bedarf im Kurs zur Verfügung gestellt. Information und Anmeldung: VHS Brilon, 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

