Brilon-Totallokal: Die Motivation, Musik im Raum selbst „herzustellen“, stand dabei ständig im Vordergrund

brilon-totallokal: Musik spielerisch erfinden,unter diesem Motto startete im November 2016 erneut ein musikalischer Kurs in den Räumen des Familienzentrums Olsberg-Bigge unter der Leitung von Beate Düsterhaus.

Die ausgebildete Musikpädagogin bot den Kindern im Alter von 3 – 4 Jahren ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Musik mit Instrumenten, der eigenen Stimme, Bodypercussion in der Gruppe oder auch allein zu erfahren und sich dabei spielerisch auszuprobieren.

Die Motivation, Musik im Raum selbst „herzustellen“, stand dabei ständig im Vordergrund und der Spaß am Wiederholen der bereits gefundenen Rhythmen und Melodien kam dabei nicht zu kurz.

Am 28.02.2017 pausiert dieses kostenfreie Angebot, im Juni 2017 können interessierte Kinder an einem vierwöchigen Schnupperkurs teilnehmen. Weitere Infos zum neuen Kursangebot folgen in Kürze.

Quelle: Familienzentrum St. Martin, Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon