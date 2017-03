Wichtiges Handwerkszeug für Ehrenamtliche

Brilon-Totallokal: Weiterbildung für Begleiter in der Sprachförderung oder Hausaufgabenbetreuung in der Flüchtlingshilfe

brilon-totallokal: Altkreis Brilon. Viele Freiwillige vermitteln ihre Muttersprache an Geflüchtete in Deutschland oder unterstützen SchülerInnen bei den Hausaufgaben – häufig ohne selbst Erfahrung im Unterrichten zu haben. Obwohl das meist gut funktioniert, wünschen sich viele ehrenamtlich Lehrende oftmals mehr Unterstützung und Anleitung. Aus diesem Grund lädt Ingrid Asmus vom Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbandes Brilon zu einer Weiterbildung für Begleiter in der Sprachförderung oder Hausaufgabenbetreuung ein. „Die Weiterbildung ist kostenlos“, betont Ingrid Asmus, die auch das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe koordiniert. Die Einladung richtet sich auch an interessierte Pädagogen, die beruflich Wissen an SchülerInnen mit einem anderen kulturellen Hintergrund vermitteln und Fragen haben, die sich aus der Praxis ergeben.

„Kinder und Jugendliche haben oft Probleme, den Anforderungen in der Schule gerecht zu werden“, weiß Sozialarbeiterin Ingrid Asmus. „Durch Bürgerkrieg oder Flucht haben sie manchmal jahrelang keine Schule besucht oder sind Analphabeten. Viele erwachsene, geflüchtete Menschen konnten aus diesen Gründen den Unterricht ebenfalls nur unregelmäßig besuchen.“ Ehrenamtliche können mit ihrem Unterricht einen ersten positiven, weil sehr persönlichen Kontakt mit der Sprache ermöglichen, Lust auf das Lernen wecken und Grundlagen für den Alltag vermitteln.

„Ehrenamtliche Helfer versuchen mit großem Engagement, diese Lücken zu füllen. Dabei ist es hilfreich, einen genauen Blick auf den Spracherwerb und mögliche Stolpersteine zu werfen“, sagt Ingrid Asmus. Als Referent wird Andreas Hofmann, Pädagoge im Kommunalen

Integrationszentrum in Arnsberg und zuständig für Interkulturelle Unterrichts- und Schulentwicklung, sprechen.

Professionelle Tipps für die Hausaufgabenbetreuung, aber auch für den Einstieg und die Begleitung in die spezielle Sprachförderung gehören mit zu Andreas Hofmanns Aufgabenfeldern. Gerne können im Vorfeld auch spezielle Fragen und Wünsche an ihn gestellt werden.

Termin: Dienstag, 28.03.2017, 15.30 Uhr (Dauer ca. 3 Stunden) / Ort: Geschäftsstelle Caritasverband Brilon, Scharfenberger Straße 19

Anmeldung: Ingrid Asmus, Flüchtlingsberatung des Caritasverbandes Brilon /Am besten per Mail an: i.asmus@caritas-brilon.de, ggf. 02961-9719-53 / Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 16.03.2017.

Bild: Referent Andreas Hofmann, Pädagoge im Kommunalen Integrationszentrum in Arnsberg und zuständig für Interkulturelle Unterrichts- und Schulentwicklung. FOTO: PRIVAT

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

